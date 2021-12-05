Oii_Mastery

● Эксперт Photoshop | Ретушер | Фото Корректор ●
Если Вам нужны сочные изображения для ваших проектов, вы обратились по адресу.
Я эксперт в области редактирования, ретуши и обработки фотографий. Высококвалифицированный специалист в использовании Adobe Photoshop CC. Могу повысить продажи с помощью профессиональных инструментов для улучшения Ваших изображений и придания им полноценной формы.
- ✔ Высококлассная косметическая ретушь
- ✔ Базовая ретушь
- ✔ Регулировка цвета, коррекция
- ✔ Редактирование фотографий
- ✔ Фотоманипуляции
- ✔ Улучшение фотографий
- ✔ Удаление и изменение фона фотографии
- ✔ Удаление и изменение фотообъектов
- ✔ Обрезка, изменение размера изображения
- ✔ Удаление водяных знаков
- ✔ Реставрация фотографий
- ✔ Модные изображения
- ✔ Журнальные изображения
- ✔ Свадебные изображения
- ✔ Изображения для вечеринок
- ✔ Корпоративные изображения
- ✔ Изображения для маркетплейсов
- ✔ Семейные фотографии
- ✔ Фотографии на природе
- ✔ Изображения для взрослых
- ✔ Сделать из фото картину в различных стилях