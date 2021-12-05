Oii_Mastery

● Эксперт Photoshop | Ретушер | Фото Корректор ●

Если Вам нужны сочные изображения для ваших проектов, вы обратились по адресу.

Я эксперт в области редактирования, ретуши и обработки фотографий. Высококвалифицированный специалист в использовании Adobe Photoshop CC . Могу повысить продажи с помощью профессиональных инструментов для улучшения Ваших изображений и придания им полноценной формы.

✔ Высококлассная косметическая ретушь

✔ Базовая ретушь

✔ Регулировка цвета, коррекция

✔ Редактирование фотографий

✔ Фотоманипуляции

✔ Улучшение фотографий

✔ Удаление и изменение фона фотографии

✔ Удаление и изменение фотообъектов

✔ Обрезка, изменение размера изображения

✔ Удаление водяных знаков

✔ Реставрация фотографий