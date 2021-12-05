Oii_Mastery

Ойкава Oii_Mastery

 
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#9679; Эксперт Photoshop | Ретушер | Фото Корректор &#9679;

Если Вам нужны сочные изображения для ваших проектов, вы обратились по адресу.

Я эксперт в области редактирования, ретуши и обработки фотографий. Высококвалифицированный специалист в использовании Adobe Photoshop CC. Могу повысить продажи с помощью профессиональных инструментов для улучшения Ваших изображений и придания им полноценной формы.

  • ✔ Высококлассная косметическая ретушь
  • ✔ Базовая ретушь
  • ✔ Регулировка цвета, коррекция
  • ✔ Редактирование фотографий
  • ✔ Фотоманипуляции
  • ✔ Улучшение фотографий
  • ✔ Удаление и изменение фона фотографии
  • ✔ Удаление и изменение фотообъектов
  • ✔ Обрезка, изменение размера изображения
  • ✔ Удаление водяных знаков
  • ✔ Реставрация фотографий

  • ✔ Модные изображения
  • ✔ Журнальные изображения
  • ✔ Свадебные изображения
  • ✔ Изображения для вечеринок
  • ✔ Корпоративные изображения
  • ✔ Изображения для маркетплейсов
  • ✔ Семейные фотографии
  • ✔ Фотографии на природе
  • ✔ Изображения для взрослых
  • ✔ Сделать из фото картину в различных стилях
Буду рада сотрудничать!
Photoshop