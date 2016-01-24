Образование (высшее)

* 1997-2002 гг. – Харьковскийнациональный университет имени В.Н. Каразина, исторический факультет. Формаобучения – дневная, образовательно-квалификационный уровень «специалист

(«историк, преподаватель истории и общественных дисциплин»), с рекомендацией в

аспирантуру.

Специализация – балканистика,с изучением болгарского и македонского языков.

* 2006-2009 гг.Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, факультет иностранных

языков, форма обучения – заочная, образовательно-квалификационный уровень –

специалист (преподаватель английского языка и литературы; переводчик).

Дополнительно

* Школаанглийского языка в Уимблдоне (Wimbledon school of English), специализированныйкурс делового английского – 2010, октябрь.

* Курспоследовательного перевода при центре переводов Tris (январь-март 2011)

* Участник семинаров поболгаристике при Великотырновском университете им. Св. Кирилла и Мефодия в2002 и 2004 годах (программа включала в себя интенсивные языковые курсы,

постоянное живое общение с носителями языка, изучение культуры и традиций

страны). Сохранились контакты с преподавателями языка из Болгарии, участниками

семинаров.

* Сертификат о владенииболгарским языком на уровне C1,выданный департаментом языкового обучения при софийском университете им. Св.

Климента Охридского

Рабочий опыт

Перевод

* первые переводы выполнил вовремя работы методистом на кафедре новой и новейшей истории (с болгарского и

македонского на русский/украинский). Впоследствии эпизодически переводил с

английского, болгарского, македонского как фрилансер.

*С весны 2009 года постояннозанимаюсь переводами (английский, болгарский, македонский языки) как внештатный переводчик.

* февраль 2015- ноябрь 2015 –переводчик в компании IFS Ukraine(проектная работа, проект успешно завершен). Обязанности – переводинтерфейса ПО с английского языка на болгарский.

По данным тематикам составилличный глоссарий, есть возможность проконсультироваться с носителями по скайпу.