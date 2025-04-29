Иллюстратор, дизайнер и художник
Чаще всего работаю с полиграфической продукцией (визитки, флаеры, буклеты, обложки, наружная реклама, вывески и.т.д), а также с web-материалами (банеры, аватарки, оформление групп для соц.сетей, дизайн сайтов, иконки и прочее).
Работаю с программами Adobe Photoshop CC18 и Adobe Indesign CC18. Я стараюсь работать с программами самой последней версии, так это позволяет использовать новые возможности и делает мою работу ещё эффективней. Я всегда в поиске, всегда учусь каким-то новым методам рисования и изучаю современные тренды в дизайне.
При том,что я стараюсь быть в курсе всех модных тенденций, мне дорог мой собственный самобытный стиль. Это позволяет всегда оставаться собой и не дает потерять интерес к любимому делу.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Набор стикеров для детской комнаты "Зайки"90 просмотров
- Полиграфия для кондитерской Эклерное Ателье66 просмотров
- Иллюстрация для тортиков92 просмотра
- Иллюстрация для тортика85 просмотров
- Мандалы для магазина 108 специй116 просмотров
- Мелиан97 просмотров
- Раскраска антистрес по мотивам Стражи Галактики.806 просмотров
- Иллюстрация для книги "Бабушкины сказки"345 просмотров
- Витраж "Ветка сакуры".1478 просмотров
- Эскиз для витража "Кленовые листья"698 просмотров
- Наращивание ресниц391 просмотр
- Визитка для косметолога-эстетиста.5834 просмотра