Борись как лев, рычи как волк, суй руку в реку как Грека.

Привет, меня зовут Оксана и одно из моих любимых занятий - это монтаж видео. Использую для этого программу Adobe Premier PRO. Для меня важно сейчас набивать руку и получать опыт в этой области, поэтому я здесь. Ответственно и в короткие сроки выполню ваше задание :) И не дорого, что не мало важно) Пока что.