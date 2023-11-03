OksCheez

Оксана OksCheez

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Борись как лев, рычи как волк, суй руку в реку как Грека.

Привет, меня зовут Оксана и одно из моих любимых занятий - это монтаж видео. Использую для этого программу Adobe Premier PRO. Для меня важно сейчас набивать руку и получать опыт в этой области, поэтому я здесь. Ответственно и в короткие сроки выполню ваше задание :) И не дорого, что не мало важно) Пока что.

Портфолио

Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 1 дня
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