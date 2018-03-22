Oksan_ka

Оксана Oksan_ka

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Здравствуйте! Меня зовут Оксана. На данный момент нахожусь в декретном отпуске. В свободное время занимаюсь написанием текстов на различные тематики, а также постингом на форумах. Буду рада сотрудничать с Вами!

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Отзывы заказчиков

mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$9
10 баллов
7 лет назад
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