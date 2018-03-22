Здравствуйте! Меня зовут Оксана. На данный момент нахожусь в декретном отпуске. В свободное время занимаюсь написанием текстов на различные тематики, а также постингом на форумах. Буду рада сотрудничать с Вами!
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
7 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!