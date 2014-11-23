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Skype: oxana.kulikova83

Здравствуйте!

Спасибо, что обратили внимание на мой профиль!

Всегда выполняю работу ответственно, качественно и в срок.Гарантирую выполнение всех требований и дополнительных пожеланий относительно работы.

Работала в разных направлениях: репетиторство (английский язык), рерайт, транскрибация, обзвоны.

Владею высокой скоростью набора текста.

Знаю основы HTML/CSS. Как прописать alt и description к картинкам, ключевые слова и словосочетания для поисковиков в мата-тег keywords. Поиск и ввод необходимых ключей в текст для Seo-оптиматизации текста.