Создание и настройка рекламной кампании в тизерных сетях

Предлагаю Вам свои услуги по созданию и настройке рекламной кампании в тизерных сетях. Установлю географический и временной таргетинги, что способствует эффективному продвижению Вашей рекламы. Настрою поток посетителей из интернета в Ваш бизнес, что позволит Вам увеличить Ваш доход. Осуществлю сбор статистики, проведу аналитику, и составлю черные и белые листы площадок по созданной рекламной кампании. Условия работы: удаленно.