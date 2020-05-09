Oksana1212

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (логотипы/фирменный стиль) | WEB-ДИЗАЙН
1. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (логотипы/фирменный стиль) | WEB-ДИЗАЙН
слайд/видео презентации, 3D графика, визуализация, анимация - полный спектр услуг по дизайну.
Я работаю максимально быстро, качественно и в срок. Только уникальный дизайн.
2. Переводчик Английского
3. Нейминг / Слоганы / Сценарии / Прототипы LP / Копирайтинг / Стихи
Всегда сдаю работу в оговоренный срок, стараюсь сделать это пораньше, чтобы было время исправить возможные недочеты.
4. Инфографика, моушн, видеодизайн (2D/3D)
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