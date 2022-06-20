Oksana1902

Ищу себя, открыта к предложениям. Есть опыт в копирайтинге. Имею Инстаграмм страничку для работы с 1000 подписчикам.

Целеустремлённая, разностороняя, легкообучаемая.

Я домохозяйка, за 4 года перепробывала себя в разных направлениях:

✅Роспись стен

✅Пошив бортиков в кроватку

✅Изготовление домашних сапожек

✅Копирайтинг

✅Изготовление полуфабрикатов(занимаюсь до сих пор, людям ооооочень нравиться)

✅Торги на бирже(я и этому научилась)

✅ Изготовление печеночных тортов и котлет по киевски....

Одним словом всё умею, всё могу. Если не умею, то научусь.