Oksana1902

Ищу себя, открыта к предложениям. Есть опыт в копирайтинге. Имею Инстаграмм страничку для работы с 1000 подписчикам.
Целеустремлённая, разностороняя, легкообучаемая.
Я домохозяйка, за 4 года перепробывала себя в разных направлениях:
✅Роспись стен
✅Пошив бортиков в кроватку
✅Изготовление домашних сапожек
✅Копирайтинг
✅Изготовление полуфабрикатов(занимаюсь до сих пор, людям ооооочень нравиться)
✅Торги на бирже(я и этому научилась)
✅ Изготовление печеночных тортов и котлет по киевски....
Одним словом всё умею, всё могу. Если не умею, то научусь.