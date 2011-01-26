Менеджер по персоналу

Образование высшее Российский Государственный Профессионально-Педагогический Университет – РГППУ (СИПИ)

Специальность Профессиональное обучение (машиностроение и технологическое оборудование)

Специализация Технологии технологический менеджмент в сварочном производстве

Директор по персоналу опыт более 3 лет

Владение ПК на уровне уверенного пользователя (MS Word, MS Excel, электронная почта, Internet).опыт работы на ПК с 2000 г.