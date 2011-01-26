Oksana2010

Оксана Oksana2010

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Менеджер по персоналу

Образование высшее Российский Государственный Профессионально-Педагогический Университет – РГППУ (СИПИ)

Специальность Профессиональное обучение (машиностроение и технологическое оборудование)

Специализация Технологии технологический менеджмент в сварочном производстве

Директор по персоналу опыт более 3 лет

Владение ПК на уровне уверенного пользователя (MS Word, MS Excel, электронная почта, Internet).опыт работы на ПК с 2000 г.

Переводы
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от $300
от 8 дней
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Редактирование и Корректура
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от $100
от 5 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $300
от 8 дней
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