Менеджер по персоналу
Образование высшее Российский Государственный Профессионально-Педагогический Университет – РГППУ (СИПИ)
Специальность Профессиональное обучение (машиностроение и технологическое оборудование)
Специализация Технологии технологический менеджмент в сварочном производстве
Директор по персоналу опыт более 3 лет
Владение ПК на уровне уверенного пользователя (MS Word, MS Excel, электронная почта, Internet).опыт работы на ПК с 2000 г.
Действие аккаунта приостановлено!
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