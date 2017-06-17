Oksana2017

Необходимо убрать с фото логотип и название и нанести наше Визуализация задания прикреплена к проекту Исходники логотипа и фото вышлю на почту Готовую работу присылать в PSD (со всеми слоями)
- Обработка фотографий7 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Необходимо залить 21 группу объявлений для 1 товара[/b] Текста и баннеры вышлю на почту Заголовки и баннеры можно менять (добавлять свои) для улучшения конверсии Аудитория: США, 21 + Таргет: работать с интересами самостоятельно, чтоб все объявления не показывались одной ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Для интернет магазина необходимо обработать фото. Нужно сделать качество как в примере (ракурс не трогать). Такая обработка происходит в программе 3ds Max. Для начала обработать 1 фото, если сработаемся - на очереди еще 10. Товарная ...Обработка фотографий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть логотип - файл прикреплен, исходник (.ai) вышлю на почту. Его необходимо сделать тоньше (где-то в половину линии должны на выходе быть тоньше) *Исполнитель только из Украины **Оплата на карту ПриватБанка **Стоимость работ - 100 грнЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад