Oksana2017

Оксана Oksana2017

 
39 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Реклама Facebook (офер)

    [b]Необходимо залить 21 группу объявлений для 1 товара[/b] Текста и баннеры вышлю на почту Заголовки и баннеры можно менять (добавлять свои) для улучшения конверсии Аудитория: США, 21 + Таргет: работать с интересами самостоятельно, чтоб все объявления не показывались одной ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото в 3ds Max

    Добрый день. Для интернет магазина необходимо обработать фото. Нужно сделать качество как в примере (ракурс не трогать). Такая обработка происходит в программе 3ds Max. Для начала обработать 1 фото, если сработаемся - на очереди еще 10. Товарная ...

    3ds Max
    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать логотип (сделать его тоньше)

    Есть логотип  - файл прикреплен, исходник (.ai) вышлю на почту. Его необходимо сделать тоньше (где-то в половину линии должны на выходе быть тоньше) *Исполнитель только из Украины **Оплата на карту ПриватБанка **Стоимость работ - 100 грн

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Einfach
Ольга 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Переделать логотип (сделать его тоньше)
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, честная оплата. Рекомендую
Работу выполнила быстро, даже внесла непредусмотренные корректировки. Рекомендую!
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