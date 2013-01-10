Образование: Донецкий Национальный Университет
Факультет: Химический
Специальность: Биохимик
Иностранные языки и компьютерные навыки
Русский, украинский – свободно
Английский язык - со словарем
Свободно владею персональным компьютером как пользователь (Word, Excel, Power Point, Photoshop, навык поиска информации посредством Internet)
Личностные качества
Коммуникабельность, доброжелательность, самообладание, ответственность, целеустремлённость, организованность, активность, обучаемость, аккуратность, честность, оптимизм. Без вредных привычек.