OksanaDementjeva

Оперативно и качественно!

Образование: музыкальное (закончила Арзамасское музыкальное училище (годы учебы: с 1991 по 1995));

высшее педагогическое (Арзамасский педагогический институт им. А. П. Гайдара (1995 - 2000));

высшее юридическое (Современный Гуманитарный Университет г. Москвы (2000 - 2002))

Место работы: МБОУ ДОД ДМШ (детская музыкальная школа) города Кстово Нижегородской области

Должность: Преподаватель фортепианного отделения

Стаж работы: С 1991 года по настоящее время

Личные качества: ответственность, добросовестность, исполнительность

Знание иностранных языков: English

Дополнительная информация: работаю с текстами (составление, редактирование,

корректирование, вычитывание авторских текстов...),

в том числе и рекламного содержания (составление текстов, цепляющих душу того,

к кому они направлены...);

нравится заниматься вопросами оформления, фотографировать

Буду рада сотрудничеству с хорошими добропорядочными заказчиками!