OksanaDementjeva

Образование: музыкальное (закончила Арзамасское музыкальное училище (годы учебы: с 1991 по 1995));
высшее педагогическое (Арзамасский педагогический институт им. А. П. Гайдара (1995 - 2000));
высшее юридическое (Современный Гуманитарный Университет г. Москвы (2000 - 2002))
Место работы: МБОУ ДОД ДМШ (детская музыкальная школа) города Кстово Нижегородской области
Должность: Преподаватель фортепианного отделения
Стаж работы: С 1991 года по настоящее время
Личные качества: ответственность, добросовестность, исполнительность
Знание иностранных языков: English
Дополнительная информация: работаю с текстами (составление, редактирование,
корректирование, вычитывание авторских текстов...),
в том числе и рекламного содержания (составление текстов, цепляющих душу того,
к кому они направлены...);
нравится заниматься вопросами оформления, фотографировать
Буду рада сотрудничеству с хорошими добропорядочными заказчиками!