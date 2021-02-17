OksanaFreelancer

Сейчас самое время увеличить продажи через Инстаграм, я могу в этом помочь朗

Меня зовут Оксана, я училась в онлайн-школе "ONE TWO FREE" у действующих специалистов, которые принесли своим клиентам через Инстаграм более 70млн ₽.

Я SMM специалист в агенстве "smm.fabrica" - оформляю и веду профили в Инстаграм, настраиваю таргетированную рекламу через Фейсбук и создаю сайты.

Т. К. Я наше агенство нарабатывает базу клиентов, наша фишка - низкая цена. Но так будет не долго - успей сотрудничать с нами за низкую плату!