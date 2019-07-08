OksanaNovak

Профессиональный Портретный Фотограф / High-End Ретушер

Доброго Времени Суток!

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Рада приветствовать Вас на своей личной странице!

Мое имя Оксана, Я профессиональный портретный фотограф из Москвы с более чем 7-ми летним опытом работы в High End Ретуши и Фотосъемке.

Если Вы находитесь в поисках компетентного, педантичного и ответственного исполнителя - Вы открыли нужную страницу.

Каждый клиент имеет для меня высокий приоритет, независимо от стоимости или количества заказов.

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Я специализируюсь на данных сферах фотографии:

• Fashion

• Beauty

• Будуар & Ню

• Беременность

• Портрет

• Свадьбы

• Семьи

• Дети

• Love Story

• Репортаж

• Каталоги

• Lookbook / Кампейн

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Моя каждая работа может включать в себя:

- Профессиональную журнальную ретушь кожи

- Ретушь макияжа, волос, глаз, бровей, губ, зубов & всего тела

- Изменение формы лица & всего тела

- Коррекцию волос, глаз, бровей, носа, губ, ушей и зубов

- Цветокоррекцию

- Коррекцию фона

- Удаление нежелательных объектов, людей и фона

- Удаление шрамов, прыщей и пятен

- Отбеливание зубов

- Изменение размера & формата изображения

и не только...

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Я предлагаю:

- Справедливую цену

- Высочайшее качество

- Быстрое выполнение поставленных задач

- Внимание к Вашим требованиям и пожеланиям

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Нужно для заказа:

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1. Ваши фотографии в максимально возможном качестве в формате JPEG или RAW (желательно)

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2. Подробное описание желаемого результата с примерами (если возможно)

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3. Немного терпения в предвкушении изумительного результата ;)

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Большим Заказам - Большие Скидки!

Прошу Обратить Ваше Внимание на Дополнительные Опции

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Если Вы выбираете меня, то Вы выбираете сервис, который можно настроить индивидуально под Ваши цели и нужды

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Пишите в любое время дня и ночи, буду рада поработать для Вас!