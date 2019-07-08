OksanaNovak

Доброго Времени Суток!
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Рада приветствовать Вас на своей личной странице!
Мое имя Оксана, Я профессиональный портретный фотограф из Москвы с более чем 7-ми летним опытом работы в High End Ретуши и Фотосъемке.
Если Вы находитесь в поисках компетентного, педантичного и ответственного исполнителя - Вы открыли нужную страницу.
Каждый клиент имеет для меня высокий приоритет, независимо от стоимости или количества заказов.
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Я специализируюсь на данных сферах фотографии:
• Fashion
• Beauty
• Будуар & Ню
• Беременность
• Портрет
• Свадьбы
• Семьи
• Дети
• Love Story
• Репортаж
• Каталоги
• Lookbook / Кампейн
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Моя каждая работа может включать в себя:
- Профессиональную журнальную ретушь кожи
- Ретушь макияжа, волос, глаз, бровей, губ, зубов & всего тела
- Изменение формы лица & всего тела
- Коррекцию волос, глаз, бровей, носа, губ, ушей и зубов
- Цветокоррекцию
- Коррекцию фона
- Удаление нежелательных объектов, людей и фона
- Удаление шрамов, прыщей и пятен
- Отбеливание зубов
- Изменение размера & формата изображения
и не только...
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Я предлагаю:
- Справедливую цену
- Высочайшее качество
- Быстрое выполнение поставленных задач
- Внимание к Вашим требованиям и пожеланиям
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Нужно для заказа:
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1. Ваши фотографии в максимально возможном качестве в формате JPEG или RAW (желательно)
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2. Подробное описание желаемого результата с примерами (если возможно)
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3. Немного терпения в предвкушении изумительного результата ;)
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Большим Заказам - Большие Скидки!
Прошу Обратить Ваше Внимание на Дополнительные Опции
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Если Вы выбираете меня, то Вы выбираете сервис, который можно настроить индивидуально под Ваши цели и нужды
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Пишите в любое время дня и ночи, буду рада поработать для Вас!