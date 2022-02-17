OksanaTarget

Таргет

Привет! Меня зовут Оксана, я таргетолог FB/IG

Настрою таргет для вашего бизнеса, чтобы Вы:

полноценно занимались своим проектом не отвлекаясь на рекламу

при этом знали, что она окупается и растет узнаваемость бренда

вышли на новый уровень продаж и доходов

Проявляю инициативу и всегда на связи;

Вы получаете еженедельные отчеты о ходе рекламной кампании;

Каждый шаг утверждается с вами.

✓Пунктуальность, соблюдение сроков и договоренностей со своей стороны гарантирую.

✓ Безопасное сотрудничество по договору.