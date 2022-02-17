OksanaTarget

Таргет
Привет! Меня зовут Оксана, я таргетолог FB/IG
Настрою таргет для вашего бизнеса, чтобы Вы:
- полноценно занимались своим проектом не отвлекаясь на рекламу
- при этом знали, что она окупается и растет узнаваемость бренда
- вышли на новый уровень продаж и доходов
Вы получаете еженедельные отчеты о ходе рекламной кампании;
Каждый шаг утверждается с вами.
✓Пунктуальность, соблюдение сроков и договоренностей со своей стороны гарантирую.
✓ Безопасное сотрудничество по договору.
Действие аккаунта приостановлено!