Oksana_0-0

Чергове пафосне запевнення про те, що тут вже точно НАЙКРАЩИЙ і НАЙСУЧАСНІШИЙ дизайн=))
*100 років досвіду роботи! саме я розробила логотипи для Apple, сайт для Nike, та й узагалі це я придумала Фотошоп та Ілюстратор":)
Ну а якщо серйозно...
Коли я сідаю за проєкт, насамперед мене хвилює, як мій дизайн допоможе клієнту досягати своїх цілей. Я дивлюся на роботу не як дизайнер, а як маркетолог.
Що я вмію:
- Створення логотипів
- Дизайн візитки
- Створення прев'ю для YouTube
- Видалення/заміна фону
- Ретуш портретів, предметів
- Видалення непотрібних предметів на фотографії
- Створення обтравочної маски, виділення волосся, хутра
- Відновлення старих фотографій
- Проявлення і кольорокорекція RAW
- Виправлення балансу білого
- Підготовка для публікації в соц.мережі, інтернет магазини
- Створення банерів для реклами
Умови співпраці:
- Якщо я залишила заявку до вашого проєкту, значить він дійсно цікавий мені і я хочу вкласти в нього свій час і сили;
- ОБОВ'ЯЗКОВО- з вашого боку створений проєкт і я обрана виконавцем;
- Пробні варіанти не роблю, працюю тільки через сейф;
з повагою Оксана.