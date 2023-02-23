Oksana_0-0

Втілюю ідей у життя!

Чергове пафосне запевнення про те, що тут вже точно НАЙКРАЩИЙ і НАЙСУЧАСНІШИЙ дизайн=))

*100 років досвіду роботи! саме я розробила логотипи для Apple, сайт для Nike, та й узагалі це я придумала Фотошоп та Ілюстратор":)

Ну а якщо серйозно...

Коли я сідаю за проєкт, насамперед мене хвилює, як мій дизайн допоможе клієнту досягати своїх цілей. Я дивлюся на роботу не як дизайнер, а як маркетолог.

Що я вмію:

- Створення логотипів

- Дизайн візитки

- Створення прев'ю для YouTube

- Видалення/заміна фону

- Ретуш портретів, предметів

- Видалення непотрібних предметів на фотографії

- Створення обтравочної маски, виділення волосся, хутра

- Відновлення старих фотографій

- Проявлення і кольорокорекція RAW

- Виправлення балансу білого

- Підготовка для публікації в соц.мережі, інтернет магазини

- Створення банерів для реклами

Умови співпраці:

- Якщо я залишила заявку до вашого проєкту, значить він дійсно цікавий мені і я хочу вкласти в нього свій час і сили;

- ОБОВ'ЯЗКОВО- з вашого боку створений проєкт і я обрана виконавцем;

- Пробні варіанти не роблю, працюю тільки через сейф;

з повагою Оксана.