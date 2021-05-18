Выполню качественно!
Здравствуйте!
Меня зовут Оксана, из г. Иркутск. Мне 33 года. Образование высшее техническое.
Опыт работы имеется в различных сферах. Продавец одежды, оператор связи (интернет и КТВ), руководитель группы абонентского отдела (интернет и КТВ), менеджер продаж ремонт окон.
На данный момент работаю в Агентстве недвижимости, офис-менеджером. Работа связана с подготовкой документов, оформление и печать договоров и иных документов.
Имеется ребенок.
Очень ответственена, исполнительна.
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