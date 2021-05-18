Выполню качественно!

Здравствуйте!

Меня зовут Оксана, из г. Иркутск. Мне 33 года. Образование высшее техническое.

Опыт работы имеется в различных сферах. Продавец одежды, оператор связи (интернет и КТВ), руководитель группы абонентского отдела (интернет и КТВ), менеджер продаж ремонт окон.

На данный момент работаю в Агентстве недвижимости, офис-менеджером. Работа связана с подготовкой документов, оформление и печать договоров и иных документов.

Имеется ребенок.

Очень ответственена, исполнительна.