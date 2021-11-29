Oksana_Petryshyn

Frontent developer

Привіт! Я Frontend Developer. Мій стек технологій HTML/CSS, JS, React.

Програмуванням займаюсь останні 9 місяців, за цей час я реалізувала 7 проектів. Також брала участь у командному проекті.

Мене цікавить вакансія Junior Frontend Developer, оскільки це дасть можливість брати участь у цікавих проектах, бути корисною використовуючи свої технічні навички а також бути частиною команди.

Люблю вчитися і стараюсь використовувати свої здобуті навички для роботи де працюю. Прагну ровитку як в особистих навичках так і в технічних.