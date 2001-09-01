Ціль
Застосування своїх професійних навичок,що пов’язані з дизайном,верстанням та додрурарською підготовкою поліграфічної продукції.
Цікавить дистанційна робота.
Освіта
09.2001 — 12.2006
Українська Академія друкарства, м. Львів
Факультет«Видавничо-поліграфічної та інформаційної технології» Диплом магістра, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Комп'ютеризовані технології та системи
видавничо-поліграфічних виробництв» та здобула кваліфікацію технолог-дослідник,
викладач.
Диплом бакалавра 30.07.2005, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» та здобула
кваліфікацію бакалавра, фахівця видавничо-поліграфічного виробництва.
Досвід роботи
Видавництво «СПОЛОМ», м. Львів (Листопад 2008 — 2019)
Дизайнер-верстальник, фахівець з додрукарської підготовки
Обов'язки:
- дизайн та верстка книжкової, журнальної, газетної продукції та різного роду поліграфічної продукції (візитки,буклети, плакати, обкладинки);
- підготовка до друку поліграфічної продукції.
Всього за 11 років зверстала близько 260 книжок (+обкладинки), 5 періодичних газет та 4 журнала.
Українська Академія друкарства, м. Львів
Старший викладач
Вересень 2007 — по сьогодні
Вміння та навички
Комп’ютерні навички: знання програм – Adobe In Design, Photoshop, Acrobat, Illustrator, Corel Draw
Знання мов: українська – рідна мова, англійська – початковий рівень
Особисті якості: комунікабельність, доброзичливість, цілеспрямованість на результат, відповідальність.