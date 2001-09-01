Oksana_Si4

Оксана Oksana_Si4

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер-верстальщик, специалист по допечатной подготовке

Ціль

 Застосування своїх професійних навичок,що пов’язані з дизайном,верстанням та додрурарською підготовкою поліграфічної продукції.

Цікавить дистанційна робота.

Освіта

09.2001 — 12.2006

Українська Академія друкарства, м. Львів

Факультет«Видавничо-поліграфічної та інформаційної технології»    Диплом магістра, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Комп'ютеризовані технології та системи

видавничо-поліграфічних виробництв» та здобула кваліфікацію технолог-дослідник,

викладач.

Диплом бакалавра 30.07.2005, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» та здобула

кваліфікацію бакалавра, фахівця видавничо-поліграфічного виробництва.

Досвід роботи

Видавництво «СПОЛОМ», м. Львів (Листопад 2008 — 2019)

Дизайнер-верстальник, фахівець з додрукарської підготовки                                                              

 Обов'язки:

- дизайн та верстка книжкової, журнальної, газетної продукції та різного роду поліграфічної продукції (візитки,буклети, плакати, обкладинки);

- підготовка до друку поліграфічної продукції.

 

Всього за 11 років зверстала близько 260 книжок (+обкладинки), 5 періодичних газет та 4 журнала.

 

Українська Академія друкарства, м. Львів

Старший викладач

Вересень 2007 — по сьогодні

Вміння та навички

 Комп’ютерні навички: знання програм – Adobe In Design, Photoshop, Acrobat, Illustrator, Corel Draw

 

Знання мов: українська – рідна мова, англійська – початковий рівень

 

Особисті якості: комунікабельність, доброзичливість, цілеспрямованість на результат, відповідальність. 

Фотосъемка
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#67
Фирменный стиль
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$4/час
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#207
Наружная реклама
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#228
Верстка полиграфии
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#312
Дизайн продукции
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#326
Обработка фотографий
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