Дизайнер-верстальщик, специалист по допечатной подготовке

Ціль

Застосування своїх професійних навичок,що пов’язані з дизайном,верстанням та додрурарською підготовкою поліграфічної продукції.

Цікавить дистанційна робота.

Освіта

09.2001 — 12.2006

Українська Академія друкарства, м. Львів

Факультет«Видавничо-поліграфічної та інформаційної технології» Диплом магістра, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Комп'ютеризовані технології та системи

видавничо-поліграфічних виробництв» та здобула кваліфікацію технолог-дослідник,

викладач.

Диплом бакалавра 30.07.2005, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» та здобула

кваліфікацію бакалавра, фахівця видавничо-поліграфічного виробництва.

Досвід роботи

Видавництво «СПОЛОМ», м. Львів (Листопад 2008 — 2019)

Дизайнер-верстальник, фахівець з додрукарської підготовки

Обов'язки:

- дизайн та верстка книжкової, журнальної, газетної продукції та різного роду поліграфічної продукції (візитки,буклети, плакати, обкладинки);

- підготовка до друку поліграфічної продукції.

Всього за 11 років зверстала близько 260 книжок (+обкладинки), 5 періодичних газет та 4 журнала.

Українська Академія друкарства, м. Львів

Старший викладач

Вересень 2007 — по сьогодні

Вміння та навички

Комп’ютерні навички: знання програм – Adobe In Design, Photoshop, Acrobat, Illustrator, Corel Draw

Знання мов: українська – рідна мова, англійська – початковий рівень

Особисті якості: комунікабельність, доброзичливість, цілеспрямованість на результат, відповідальність.