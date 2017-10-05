Oksana_Trem

Оксана Oksana_Trem

 
47 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтинг, рерайт. Инфостиль.

Работаю в копирайтинге 1 год. Пишу продающие тексты для интернет-магазинов, сео-статьи для сайтов. Уважаю инфостиль и пишу только чистые тексты, без воды, максимум информации. Соблюдаю сроки написания.

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B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Текст рекламного объявления
Прекрасная работа!
Продуманное ТЗ, вежливый заказчик, была рада выполнить задание ).
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