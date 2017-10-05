Копирайтинг, рерайт. Инфостиль.
Работаю в копирайтинге 1 год. Пишу продающие тексты для интернет-магазинов, сео-статьи для сайтов. Уважаю инфостиль и пишу только чистые тексты, без воды, максимум информации. Соблюдаю сроки написания.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Прекрасная работа!
Ответный отзыв
Продуманное ТЗ, вежливый заказчик, была рада выполнить задание ).