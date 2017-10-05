Копирайтинг, рерайт. Инфостиль.

Работаю в копирайтинге 1 год. Пишу продающие тексты для интернет-магазинов, сео-статьи для сайтов. Уважаю инфостиль и пишу только чистые тексты, без воды, максимум информации. Соблюдаю сроки написания.