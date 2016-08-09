Oksanabond

Меня интересует работа копирайтером.

Опыта непосредственно в этом деле у меня нет, но тексты писала много (технические, научные, деловая переписка, служебные записки).

На данный момент имею свободное время, хотелось бы уделить его фрилансу.

Ко всему, чем я занимаюсь в жизни, стараюсь подойти творчески. Я вообще люблю творить: пишу картины маслом, акварелью, немного фотошоплю, пробую себя в фотографии и дизайне. Создание текста тоже считаю творческим процессом, поэтому и выбрала данное направление основным.