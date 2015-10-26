Настройка таргетированной рекламы ВК, FB, Одноклассники

Являюсь сертифицированным администратором сети Facebook, выпуска июнь 2012г.

Изучила курс "Таргетолог" в онлайн университете Академии Литдогенерации в октябре 2015г.

Сертифицированный специалист по дизайну соцсетей из первого набора в феврале 2014г.

Портфолио работ по дизайну находится по ссылке http://networkdesign.carbonmade.com/

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