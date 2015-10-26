Настройка таргетированной рекламы ВК, FB, Одноклассники
Являюсь сертифицированным администратором сети Facebook, выпуска июнь 2012г.
Изучила курс "Таргетолог" в онлайн университете Академии Литдогенерации в октябре 2015г.
Сертифицированный специалист по дизайну соцсетей из первого набора в феврале 2014г.
Портфолио работ по дизайну находится по ссылке http://networkdesign.carbonmade.com/
Продающий копирайтинг
Портфолио
- Администратор групп В Контакте и Facebook100 просмотров
Управление проектами
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#489
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$999.99/час
от $7500от 2 дней
#509