Oksanamica2

Оксана Oksanamica2

 
45 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Настройка таргетированной рекламы ВК, FB, Одноклассники

Являюсь сертифицированным администратором сети Facebook, выпуска июнь 2012г.

Изучила курс "Таргетолог" в онлайн университете Академии Литдогенерации в октябре 2015г.

Сертифицированный специалист по дизайну соцсетей из первого набора в феврале 2014г.

Портфолио работ по дизайну находится по ссылке http://networkdesign.carbonmade.com/

Продающий копирайтинг

Портфолио
Управление проектами
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от $50
от 1 дня
#489
Социальные сети (SMM и SMO)
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$999.99/час
от $7500от 2 дней
#509