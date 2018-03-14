Oksanasoffya

Специалист по настройке РСЯ
Специалист по настройке контекстной рекламы в сетях Яндекса (РСЯ).
Опыт работы с РСЯ с 2017 года. Настраиваю рекламные кампании в основном для себя,
для работы с партнерскими программами и проектами.
Могу качественно настроить рекламную кампанию, чтобы она эффективно работала и приводила клиентов в Ваш бизнес.
Прошла несколько тренингов по РСЯ, последний - уже в 2018 году.
Очень люблю этот канал рекламы и готова постоянно совершенствоваться,
поэтому и предлагаю свои услуги по символической цене.
Я предлагаю настроить Вам рекламную кампанию за 500 рублей.
Далее, если Вас все устроит, анализ и ведение рекламной кампании - по договорной цене.
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