Oksanasoffya

Специалист по настройке РСЯ

Специалист по настройке контекстной рекламы в сетях Яндекса (РСЯ).

Опыт работы с РСЯ с 2017 года. Настраиваю рекламные кампании в основном для себя,

для работы с партнерскими программами и проектами.

Могу качественно настроить рекламную кампанию, чтобы она эффективно работала и приводила клиентов в Ваш бизнес.

Прошла несколько тренингов по РСЯ, последний - уже в 2018 году.

Очень люблю этот канал рекламы и готова постоянно совершенствоваться,

поэтому и предлагаю свои услуги по символической цене.

Я предлагаю настроить Вам рекламную кампанию за 500 рублей.

Далее, если Вас все устроит, анализ и ведение рекламной кампании - по договорной цене.