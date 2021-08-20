Видеомонтаж

Всем привет!

Я заканчиваю обучение в #ШколаВидео Алексея Радонец и теперь могу сделать для вас красивый, эффектный видеоролик, как личный, так и для вашего бизнес-проекта!

Например, слайд шоу или презентация с использованием ваших фото/видео из семейного архива.

Трейлер, заставка, промо, логотип, история и многое другое.

Если вам нужен видеоролик, напишите или позвоните мне любым удобным для вас способом! Работаю под любой бюджет.

Мои работы можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCDvQXem_seEKk6aZ2mrMZIw