Видеомонтаж
Всем привет!
Я заканчиваю обучение в #ШколаВидео Алексея Радонец и теперь могу сделать для вас красивый, эффектный видеоролик, как личный, так и для вашего бизнес-проекта!
Например, слайд шоу или презентация с использованием ваших фото/видео из семейного архива.
Трейлер, заставка, промо, логотип, история и многое другое.
Если вам нужен видеоролик, напишите или позвоните мне любым удобным для вас способом! Работаю под любой бюджет.
Мои работы можно посмотреть здесь:
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Портфолио
- Рекламный ролик для мебельного магазина19 просмотров