Профессиональный художник. Преподаватель композиции. Состою в Международной Ассоциации "Союз Дизайнеров". С удовольствием занимаюсь созданием иллюстраций в различных графических техниках а также иллюстраций к сказкам и рассказам. Занимаюсь разработкой дизайна персонажей.
SAI, Photoshop, скетчи, наброски, портреты, живопись, графика, роспись.
• свободное рисование от руки
• владение техниками (акварель, гуашь, темпера(яичная/казеиновая), карандаш тушь, уголь.)
• креативность и фантазия, чувство цвета и композиции, решение в едином стиле, творческий подход, видение концепции.
Иллюстрации и Рисунки
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