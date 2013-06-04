Профессиональный художник. Преподаватель композиции. Состою в Международной Ассоциации "Союз Дизайнеров". С удовольствием занимаюсь созданием иллюстраций в различных графических техниках а также иллюстраций к сказкам и рассказам. Занимаюсь разработкой дизайна персонажей.

SAI, Photoshop, скетчи, наброски, портреты, живопись, графика, роспись.

• свободное рисование от руки

• владение техниками (акварель, гуашь, темпера(яичная/казеиновая), карандаш тушь, уголь.)

• креативность и фантазия, чувство цвета и композиции, решение в едином стиле, творческий подход, видение концепции.