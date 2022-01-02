Конструктор мебели
Вы получите ВСЁ, чтобы изготовить ЛЮБУЮ мебель.
Я, действующий конструктор-технолог мебельного производства
Опыт проектирования мебели с 1998
Высшее профильное образование МГХПУ имени Строганова С.Г.
Проектирую в Базис Мебельщик 21. Собственная лицензия
После моделирования выполняю
- раскрой листового и погонного материала
- чертежи для ручной присадки или управл файлы для ЧПУ,
- комплектовочная ведомость и спецификации,
- сборочные схемы, виды с аксонометрией
Работаю с массивом, фанеровкой, маркетри
Современные мебельные технологии применяю ежедневно,
используя от простой фурнитуры до сложных мебельных систем
Blum, Hettich, Hafele, GTV, Westline, MDM, Holz, Boyard, Ametist, Server, Makmart, Modus, Italum, Rialpro и др.
Действие аккаунта приостановлено!