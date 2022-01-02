Конструктор мебели

Вы получите ВСЁ, чтобы изготовить ЛЮБУЮ мебель.

Я, действующий конструктор-технолог мебельного производства

Опыт проектирования мебели с 1998

Высшее профильное образование МГХПУ имени Строганова С.Г.

Проектирую в Базис Мебельщик 21. Собственная лицензия

После моделирования выполняю

- раскрой листового и погонного материала

- чертежи для ручной присадки или управл файлы для ЧПУ,

- комплектовочная ведомость и спецификации,

- сборочные схемы, виды с аксонометрией

Работаю с массивом, фанеровкой, маркетри

Современные мебельные технологии применяю ежедневно,

используя от простой фурнитуры до сложных мебельных систем

Blum, Hettich, Hafele, GTV, Westline, MDM, Holz, Boyard, Ametist, Server, Makmart, Modus, Italum, Rialpro и др.