Привет. Я таргетолог, которого ты ищешь

Настраиваю таргетированную рекламу в FB/Instagram и ВК.

Создаю автоворонки с нуля ( от FBF до US).

Делаю рекламные баннеры с CTR 2+

В таргетированной рекламе я 1,5 года. За это время поработал с 11 проектами в разных нишах (со многими проектами продолжаю работать и сейчас)

Недавний кейс в косметологии (продажа курсов по нитевой косметологии) - это регистрации по 62 рубля, средний СTR макетов 1.9 и более 1 млн чистой прибыли за 3 месяца работы. ROMI в самый продуктивный месяц 900%.