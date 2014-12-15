OlaFonPerl

Знания, навыки:

- HTML4, XHTML, HTML5, CSS2, CSS3, jQuery, JavaScript, CEO.

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Google Chrome, Opera 10+, Safari 3+.

- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.

- Аккуратный, логичный, валидный код.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Адаптация/внедрение плагинов.

- HTML верстка e-mail писем с идеальным отображением в Outlook, Bat, yandex, gmail, rambler.

- Использование спрайтов.

- Внедрение нестандартных шрифтов.

- Комментарии.

Время работы:

Обсуждается с каждым клиентом.

О работе:

Оцениваю макет и ТЗ, предлагаю сроки и цену. Работаю по предоплате 50%.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков по проектам.

- Качественную верстку.

- Доступные цены, скидки.

- Постоянный контакт.