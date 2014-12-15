OlaFonPerl

Знания, навыки:
- HTML4, XHTML, HTML5, CSS2, CSS3, jQuery, JavaScript, CEO.
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Google Chrome, Opera 10+, Safari 3+.
- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.
- Аккуратный, логичный, валидный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация/внедрение плагинов.
- HTML верстка e-mail писем с идеальным отображением в Outlook, Bat, yandex, gmail, rambler.
- Использование спрайтов.
- Внедрение нестандартных шрифтов.
- Комментарии.
Время работы:
Обсуждается с каждым клиентом.
О работе:
Оцениваю макет и ТЗ, предлагаю сроки и цену. Работаю по предоплате 50%.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков по проектам.
- Качественную верстку.
- Доступные цены, скидки.
- Постоянный контакт.
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