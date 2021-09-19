Озвучивание новостей, роликов, презентаций, книг, love story

2009 – 2012. – журналист портала foot2day.ru

2012 – журналист портала sportlar.ru

Июль 2012 – май 2014 – спортивно-развлекательный телеканал ITV

Журналист, продюсер выпуска новостей, редактор, ведущая

Май 2014 – Октябрь 2014 - редактор сайта журнала «Светский»

Май 2014 – Август 2014 - редактор сайта Московского Комсомольца (Поволжье)

Октябрь 2014 – март 2017 – радио «Шансон» в Казани, ведущая эфира

Ноябрь 2014 – июль 2016 - PR-директор

Ноябрь 2015 – н.в. – молодежный отдел Казанской епархии, помощник руководителя по направлению PR, SMM, организация мероприятий

Март 2017 – н.в. – ведущая эфира «Авторадио-Казань»

- Легко и красиво, познавательно и доступно расскажу о вас и вашем деле в формате текста, видео и аудио

- Озвучу в разных стилях

- Грамотна, дружу с пунктуацией и качественным оформлением текстов

- Всегда рада обучению и совершенствованию в выбранном деле

- Пунктуальна

- Выполню ваши задачи в срок

- Подключу все творческие навыки и большие запасы фантазии

- Люблю природу, туризм, новые места, теплые события и всегда рада помогать их создавать и развивать