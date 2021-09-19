2009 – 2012. – журналист портала foot2day.ru
2012 – журналист портала sportlar.ru
Июль 2012 – май 2014 – спортивно-развлекательный телеканал ITV
Журналист, продюсер выпуска новостей, редактор, ведущая
Май 2014 – Октябрь 2014 - редактор сайта журнала «Светский»
Май 2014 – Август 2014 - редактор сайта Московского Комсомольца (Поволжье)
Октябрь 2014 – март 2017 – радио «Шансон» в Казани, ведущая эфира
Ноябрь 2014 – июль 2016 - PR-директор
Ноябрь 2015 – н.в. – молодежный отдел Казанской епархии, помощник руководителя по направлению PR, SMM, организация мероприятий
Март 2017 – н.в. – ведущая эфира «Авторадио-Казань»
- Легко и красиво, познавательно и доступно расскажу о вас и вашем деле в формате текста, видео и аудио
- Озвучу в разных стилях
- Грамотна, дружу с пунктуацией и качественным оформлением текстов
- Всегда рада обучению и совершенствованию в выбранном деле
- Пунктуальна
- Выполню ваши задачи в срок
- Подключу все творческие навыки и большие запасы фантазии
- Люблю природу, туризм, новые места, теплые события и всегда рада помогать их создавать и развивать
- Озвучка роликов, книг, love story, новостей и т.д.29 просмотров