Перевод

Переводы:

- с английского на украинский/русский (20-25 грн. за страницу)

- с немецкого на на украинский/русский (25-30 грн. за страницу)

- с украинского/руского на английский (30-35 грн. за страницу)

- с русского на украинский и наоборот (10-15 грн. за страницу)

Объем перевода 4-5 страниц в сутки.

Оплата за срочный перевод увеличивается.

Высшее образование:

Львовский Национальный Университет им. Ивана Франка. Факультет иностранных языков. Магистр филологии. Красный диплом.

e-mail: [email protected]