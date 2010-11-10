Перевод
Переводы:
- с английского на украинский/русский (20-25 грн. за страницу)
- с немецкого на на украинский/русский (25-30 грн. за страницу)
- с украинского/руского на английский (30-35 грн. за страницу)
- с русского на украинский и наоборот (10-15 грн. за страницу)
Объем перевода 4-5 страниц в сутки.
Оплата за срочный перевод увеличивается.
Высшее образование:
Львовский Национальный Университет им. Ивана Франка. Факультет иностранных языков. Магистр филологии. Красный диплом.
e-mail: [email protected]