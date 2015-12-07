От слов к делу: статьи, публицистика, копирайтинг, рерайтинг

Рада приветствовать уважаемых заказчиков!

Меня зовут Ольга, и я безумно люблю журналистику. В этой сфере я более десяти лет: не имея специального образования (для интересующихся поясню: у меня диплом социолога), сумела сформировать свой стиль изложения и найти себя среди собратьев по перу. За плечами - опыт написания аналитических, критических и даже научных статей, обзоров, анонсов, заметок, эссе, организации и проведения интервью (в том числе - с VIP-персонами), коммерческих и редакционных материалов. Копирайт и рерайт - также по моей части.

Для меня характерны стремление к профессиональному росту в сфере журналистики; любовь к работе со словом; ответственность; творческий подход к решению задач; высокий уровень грамотности; высокая скорость работы; критическое мышление; аналитические способности; инициативность; коммуникабельность.

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