Имеющиеся навыки

Пользование ПК на уровне уверенного пользователя, имею навыки по переустановке программного обеспечения на ПК, поиску и установке необходимых программ и драйверов. Пользование сетью Интернет на уровне уверенного пользователя. Имею навыки работы с пакетом программ Microsoft Office. Обладаю высокой скоростью печати, грамотностью при написании текстов и составлении предложений. Имею неограниченный доступ к компьютеру и Интернету. Целеустремлена, усидчива, трудолюбива и ответственна.