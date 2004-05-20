Делаю презентации

Умею пользоваться фотошопом и делать простую анимацию длиной до 1 мин.

Раньше занималась написанием книг, позже забросила, но умение красиво писать текст осталось;)

Знаю на уровне носителя украинский и русский язык. Изучаю английский (A1) и польский(B1) язык.

В университет изучаю право, основы менеджмента, основы маркетинга, информационные коммуникации, историю, информатику. Со школы хорошо знаю географию и биологию. Так что если вам нужна презентация или реферат на эту тему — не бойтесь писать мне

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Телеграм: https://t.me/olayu_olayu