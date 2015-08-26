Olbery

Довбня Олег Olbery

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб дизайн и адаптивная верстка сайтов!

Создание веб-дизайнов по самим актуальным тенденциям в сфере сайтостроения.  Адаптивная верстка, чистота кода, скорость создания. 

Просьба обращать внимание на указанные контактные адреса и сообщать сюда любую подозрительную информацию.

Гарантия:

  • Качества
  • Сроков
  • Чистоты кода / PSD макетов
  • Актуальности UI / UX тенденций
  • Сотрудничества и консультаций
Условия сотрудничества:

  • Четкость
  • Предоплата через paypal / webmoney (50%)
  • Связь в skype / email
  • Добросовестность

Сроки оговариваются с учетом сложности выполнения,  всех возможных правок и внесения пожеланий клиента.

Ориентировочные расценки:

  • Дизайн главной  страницы сайта от 90 usd (зависит от сложности)
  • Дизайн дополнительных страниц от 10 usd
  • Дизайн лендинга от 150 usd
  • Верстка главной  страницы сайта от 80 usd
  • Верстка дополнительных страниц от 10 usd
  • Верстка лендинга от 100 usd
При дополнительных правках и изменениях стоимость изменений оговариваются в зависимости от сложности их реализации и сроков выполнения.

С кем сотрудничаю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Евгений Попроцкий   poprotsky.eu  weblancer.net/users/Eu_Poprotsky

Просьба по любым вопросам связываться напрямую в skype (Olbery1), либо на email ([email protected]).