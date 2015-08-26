Веб дизайн и адаптивная верстка сайтов!

Создание веб-дизайнов по самим актуальным тенденциям в сфере сайтостроения. Адаптивная верстка, чистота кода, скорость создания.

Просьба обращать внимание на указанные контактные адреса и сообщать сюда любую подозрительную информацию.

Гарантия:

Качества

Сроков

Чистоты кода / PSD макетов

Актуальности UI / UX тенденций

тенденций Сотрудничества и консультаций

Четкость

Предоплата через paypal / webmoney (50%)

/ webmoney Связь в skype / email

/ email Добросовестность

Сроки оговариваются с учетом сложности выполнения, всех возможных правок и внесения пожеланий клиента.

Ориентировочные расценки:

Дизайн главной страницы сайта от 90 usd (зависит от сложности)

(зависит от сложности) Дизайн дополнительных страниц от 10 usd

Дизайн лендинга от 150 usd

Верстка главной страницы сайта от 80 usd

Верстка дополнительных страниц от 10 usd

Верстка лендинга от 100 usd

При дополнительных правках и изменениях стоимость изменений оговариваются в зависимости от сложности их реализации и сроков выполнения.

С кем сотрудничаю:

— Евгений Попроцкий poprotsky.eu weblancer.net/users/Eu_Poprotsky

Просьба по любым вопросам связываться напрямую в skype (Olbery1), либо на email ([email protected]).