Создание веб-дизайнов по самим актуальным тенденциям в сфере сайтостроения. Адаптивная верстка, чистота кода, скорость создания.
Просьба обращать внимание на указанные контактные адреса и сообщать сюда любую подозрительную информацию.
Гарантия:
- Качества
- Сроков
- Чистоты кода / PSD макетов
- Актуальности UI / UX тенденций
- Сотрудничества и консультаций
- Четкость
- Предоплата через paypal / webmoney (50%)
- Связь в skype / email
- Добросовестность
Сроки оговариваются с учетом сложности выполнения, всех возможных правок и внесения пожеланий клиента.
Ориентировочные расценки:
- Дизайн главной страницы сайта от 90 usd (зависит от сложности)
- Дизайн дополнительных страниц от 10 usd
- Дизайн лендинга от 150 usd
- Верстка главной страницы сайта от 80 usd
- Верстка дополнительных страниц от 10 usd
- Верстка лендинга от 100 usd
При дополнительных правках и изменениях стоимость изменений оговариваются в зависимости от сложности их реализации и сроков выполнения.
С кем сотрудничаю:
— Евгений Попроцкий poprotsky.eu weblancer.net/users/Eu_Poprotsky
Просьба по любым вопросам связываться напрямую в skype (Olbery1), либо на email ([email protected]).