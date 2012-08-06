OLHA S. KHRYSTOFOROVA
Heroiv Stalinhradu Avenue 27a, Kyiv, Ukraine
Phone: (093) 895-37-13
e-mail: [email protected]
PERSONAL INFORMATION
Personal Data
Date of birth: 16. 01. 1990
Family status: unmarried.
Do not smoke.
Hobbies: dances, bicycle, embroidery.
EDUCATION
Master`s degree
Kyiv International University
- Linguistics (Theory and Practice of Translation Department) (German, English)
Underwent practical training in:
«Lammeyer & Co Ukraine» (2010) – German language
«Hueber Verlag» (2011) – German language
«INGO Ukraine» PJSIC (2011) – English language
Kyiv, Vorovskogo 33 Street
WORK EXPERIENCE
August 2011 till now – “UATP Mediana-Filter” Ltd
Position: CEO Assistant
PROFESSIONAL SKILLS
Languages: Russian /Ukrainian - mother languages, English – fluent, German - working knowledge
experienced user of PC (Word, Excel, Internet, PowerPoint, Outlook, 1С, PC-Bank)
PERSONAL SKILLS
Responsible, hard-working, self-organized person, careful, teachable, punctual.
ХРИСТОФОРОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
Д.н. 16. 01. 1990р.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда 27а
тел. (093) 895-37-13
e-mail: [email protected]
ОСВІТА: Вища. (Магістр 2007-2012)
Денна форма навчання.
«Київський міжнародний університет»
Інститут лінгвістики (Теорія та практика перекладу)
Спеціальність «Переклад» (німецька, англійська)
Проходила практику :
«Lammeyer & Co» - німецька мова
«Hueber Verlag» - німецька мова
АСК «ІНГО Україна» - англійська мова
Досвід роботи:
Серпень 2011 - по теперішній час - ТОВ «УАТП Медіана-Фільтр» (Компанія з міжнародними інвестиціями)
Посада: Асистент Генерального директора
Обов`язки:
- Ведення документообліку;
- Організація зустрічей директора;
- Переклад (усний, письмовий);
- Замовлення квитків;
- Робота з міні-АТС;
- Організація участі у виставках;
- Замовлення рекламної продукції;
- Реєстрація кореспонденції ;
- Забезпечення роботи офісу;
- Підготовка документів до тендерів;
- Підготовлення доручень, рахунків в 1С-Підприємство…
Професійні знання:
Досвідчений користувач - PC (Word, Excel, Internet, PowerPoint, Outlook, 1С-Підприємство, Клієнт-Банк)
Мови:
Російська, українська, англійська, німецька.
Додаткова інформація
Незаміжня, без шкідливих звичок, відповідальна, пунктуальна, комунікабельна, врівноважена, терпляча.
Хобі – танці, велоспорт, вишивання.