Переводчик немецкий, английский

OLHA S. KHRYSTOFOROVA

Heroiv Stalinhradu Avenue 27a, Kyiv, Ukraine

Phone: (093) 895-37-13

e-mail: [email protected]

PERSONAL INFORMATION

Personal Data

Date of birth: 16. 01. 1990

Family status: unmarried.

Do not smoke.

Hobbies: dances, bicycle, embroidery.

EDUCATION

Master`s degree

Kyiv International University

- Linguistics (Theory and Practice of Translation Department) (German, English)

Underwent practical training in:

«Lammeyer & Co Ukraine» (2010) – German language

«Hueber Verlag» (2011) – German language

«INGO Ukraine» PJSIC (2011) – English language

Kyiv, Vorovskogo 33 Street

WORK EXPERIENCE

August 2011 till now – “UATP Mediana-Filter” Ltd

Position: CEO Assistant

PROFESSIONAL SKILLS

Languages: Russian /Ukrainian - mother languages, English – fluent, German - working knowledge

experienced user of PC (Word, Excel, Internet, PowerPoint, Outlook, 1С, PC-Bank)

PERSONAL SKILLS

Responsible, hard-working, self-organized person, careful, teachable, punctual.

ХРИСТОФОРОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Д.н. 16. 01. 1990р.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда 27а

тел. (093) 895-37-13

e-mail: [email protected]

ОСВІТА: Вища. (Магістр 2007-2012)

Денна форма навчання.

«Київський міжнародний університет»

Інститут лінгвістики (Теорія та практика перекладу)

Спеціальність «Переклад» (німецька, англійська)

Проходила практику :

«Lammeyer & Co» - німецька мова

«Hueber Verlag» - німецька мова

АСК «ІНГО Україна» - англійська мова

Досвід роботи:

Серпень 2011 - по теперішній час - ТОВ «УАТП Медіана-Фільтр» (Компанія з міжнародними інвестиціями)

Посада: Асистент Генерального директора

Обов`язки:

- Ведення документообліку;

- Організація зустрічей директора;

- Переклад (усний, письмовий);

- Замовлення квитків;

- Робота з міні-АТС;

- Організація участі у виставках;

- Замовлення рекламної продукції;

- Реєстрація кореспонденції ;

- Забезпечення роботи офісу;

- Підготовка документів до тендерів;

- Підготовлення доручень, рахунків в 1С-Підприємство…

Професійні знання:

Досвідчений користувач - PC (Word, Excel, Internet, PowerPoint, Outlook, 1С-Підприємство, Клієнт-Банк)

Мови:

Російська, українська, англійська, німецька.

Додаткова інформація

Незаміжня, без шкідливих звичок, відповідальна, пунктуальна, комунікабельна, врівноважена, терпляча.

Хобі – танці, велоспорт, вишивання.