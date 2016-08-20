Специализации:
* Графический дизайн (Плакат, дизайн обложек, брошюра, иллюстрации)
* Айдентика (Логотип, визитка, фирменный стиль, дизайн упаковки, реклама)
* ВЕБ-дизайн (дизайн сайта, продающие, подписные страницы,баннеры)
* 3Д Графика (дизайн интерьеров, предметный дизайн,визуализация, персонажи, анимация)
* Технический дизайн (изготовление эскизных, рабочих чертежей CAD)
* 2Д Анимация (персонажи, анимация, инфографика, презентации,ролики)
* Фото и видео (обработка изображений, ретушь, коллаж,презентационные, рекламные, обучающие ролики )
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