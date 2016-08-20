“Если ты можешь понять одно дело, ты поймёшь восемь”. (Ямамото Дзинэмон)

Специализации:

* Графический дизайн (Плакат, дизайн обложек, брошюра, иллюстрации)

* Айдентика (Логотип, визитка, фирменный стиль, дизайн упаковки, реклама)

* ВЕБ-дизайн (дизайн сайта, продающие, подписные страницы,баннеры)

* 3Д Графика (дизайн интерьеров, предметный дизайн,визуализация, персонажи, анимация)

* Технический дизайн (изготовление эскизных, рабочих чертежей CAD)

* 2Д Анимация (персонажи, анимация, инфографика, презентации,ролики)

* Фото и видео (обработка изображений, ретушь, коллаж,презентационные, рекламные, обучающие ролики )

Не буду утверждать, что у меня самые низкие цены, и нужно выбрать меня…..просто укажу , что вы получаете в процессе работы над проектом:Гарантированный результат в рамках отведенного времени на проект