Образование: 2007- Северо-Западный государственный технический университет

Высшее. По окончанию получил диплом государственного образца по специальности Инженер программист (Вычислительные

машины комплексы, системы и сети)

Профессиональный опыт:

Разработка многофункционального автоматизированного программного обеспечения на языке программирования высокого уровня Delphi 4-8, встроенном языке 1C. Имею опыт в разработке программное обеспечения для других организаций на договорной основе.

С 2002 – 2004 SHREYA CORPORATION мурманский филиал.

С 2004 – 2005 ОАО Интрамед.

С 2005 – 2007 ЗАО «ЮНОСТЬ»

2007 «ТД ЭРА»

2007-2008 ООО «Нафта-Трейд»

Дополнительные знания и навыки:

Углубленные знания администрирования и создания сетей в операционных системах семейства Windows, т.е. Windows9x/2000/NT/XP/2003/Vista.. Организация терминальных сетей 1С. Настройка и поднятие серверов на базе Windows 2003, ISA, SQL серверов. Создание приложений для операционных систем под конкретные задачи. Знания 1С 7.7-8.1, усовершенствования конфигураций и администрирования 1С. Знания Office (Word, Exсel, Access и др. Прикладные программы). Также создание программных продуктов для работы с интернет и базами данных SQL, ORACLE , ACCESS. Создание ПО для обмена данными между 1С и другими программными продуктами с применением технологий OLE, ADO.

Разработка внешних многофункциональных программ для 1С на основе различных внешних компонентов. Имел опыт работы с разработками ПО для КПК. Умею работать с другими периферийными устройствами разных типов (сканирование, печать, модемные связи, так же GPRS модемы, сканеры штрихкодов, и т.д). Общий стаж работы на ПК 13 лет.

Достижения:

2002 работая в SHREYA CORPORATION проявил себя как ответственный и профессиональный сотрудник. Был повышен в должности до старшего программиста, затем до инженера программиста. Написание автоматизированных программных продуктов для сдачи ежедневной отчетности в головной офис компании. Написание автоматизированного рабочего места отдела сертификации. Что повысило качество и производительность данного отдела. Написание программы электронного заказа для клиентов, которая в свою очередь повысила товарооборот мурманского филиала на 11%.

2005 работая в ЗАО «ЮНОСТЬ»

Обеспечивал также поддержку дочерних предприятий ЗАО ЮНОСТИ таких, как ЗАО ОРХИДЕЯ, «ОРХИДЕЯ ПЛЮС» и т.д.

Координировал работу отдела АСУ. Написал «АРМ штрихкода», для штрихкодирования документооборота. Так же написал сложный программный продукт для перехода с 1С Зарплаты и Кадров 77 на 1С Зарплата и управление персоналом 8.0. Поддержка сразу 13 разнотипных программных продуктов, и их доработка 1С.

2008 г. в топливной компании ООО «Нафта-Трейд»

Автоматизировал обмен данных между программными продуктами АйтиОйл (Oracle) и 1С 8.0 управление торговлей. Наладил работоспособность комплекса систем 1С + SQL . Перевод 1С 77 Комплексной на ЗИК 77 далее на 1.С 8.0 Зарплата и Управление Персоналом.

2007 . Написал статью в Энциклопедический Фонд России по теме :

Технология OLE (Object Linking and Embedding : http://www.russika.ru/ae_peshkichev_is.htm