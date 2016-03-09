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Выполню работу качественно и в самые быстрые сроки!
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- Отправка коммерческих предложений283 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую Ольгу, как отличного исполнителя, который всегда на связи. Оперативно, без лишних вопросов, качественно! Спасибо большое за работу! Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Артем - отличный заказчик, грамотно поставил задачу, разъяснил все нюансы, очень общительный. Оплатил все быстро и в полном объеме. Рекомендую!