Olechkamovchan

Ольга Olechkamovchan

 
35 летРоссия/Тихорецк
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Набор и редактирование текстов, наполнение сайтов, размещение объявлений

Выполню работу качественно и в самые быстрые сроки!

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z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Регистрация на сайтах, размещение и обновление вакансий
Рекомендую Ольгу, как отличного исполнителя, который всегда на связи. Оперативно, без лишних вопросов, качественно! Спасибо большое за работу! Продолжаем сотрудничество!
Артем - отличный заказчик, грамотно поставил задачу, разъяснил все нюансы, очень общительный. Оплатил все быстро и в полном объеме. Рекомендую!
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