Oleg1969173

Юридические услуги

1. Образование

1.1. Северо-Западная академия государственной службы, 2003г.

1.2. Свердловское высшее военно-политическое училище, 1990г.

2. Трудовая деятельность

(январь 2013 года по настоящее время)

Юрист по сопровождению хозяйственной деятельности юридических лиц(анализ хозяйственных документов организаций, до судебная претензионная подготовка споров, представительство интересов предприятий в Арбитражных судах и Судах общей юрисдикции различных инстанций и Федеральной службе судебных приставов в рамках возбужденных исполнительных производств).

(август 2011 года по сентябрь 2012 года)

Юрисконсульт ЗАО «Маяк». (организация договорной работы; анализ законодательных, нормативно-правовых документов и судебной практики; непосредственная защита интересов предприятия при осуществлении проверок

уполномоченными государственными органами; представительство интересов предприятия в различных судебных инстанциях, знание и опыт участия в арбитражном производстве, в делах о банкротстве, о взыскании задолженности,

государственная регистрация сделок с недвижимостью, разработка локальных документов и правовой анализ иных внутренних документов предприятия).

(февраль 2008 года по апрель 2011 года)

начальник юридического отдела ОАО «Псковавиа».(руководство юридическим отделом предприятия,организация договорной работы; анализ законодательных, нормативно-правовых документов и судебной практики; непосредственная защита интересов предприятия при осуществлении проверок уполномоченными государственными органами; представительство интересов предприятия в различных судебных инстанциях, знание и опыт участия в арбитражном производстве, в делах о банкротстве, о взыскании задолженности, государственная регистрация сделок с недвижимостью, разработка локальных документов и правовой анализ иных внутренних документов предприятия).

(1997 год по февраль 2008 года)

Трудовая деятельность в различных организациях города Пскова, Индивидуальный предприниматель с основным

видом деятельности – прочие юридические услуги.

(сентябрь 1996 года по июнь 1997 года)

Служба в Министерстве внутренних дел Российской Федерации на преподавательской должности

(август 1986 года по октябрь 1995 года)

Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации на различных командных должностях