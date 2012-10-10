Oleg2706

Олег Oleg2706

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Все прошло удачно и четко рекомендую к сотрудничеству
Все хорошо сделал, при чем очень быстро не за сутки а за 4 часа. Будем и впредь обращаться. Знает свое дело.
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korjavin
Иван 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Установка скрипта на сайт.
Отличный заказчик, все что нужно для работы предоставлено. Всегда на связи. Без проблем с оплатой.
Очень грамотный человек, знает свое дело. В какой то момент хотел отказаться, так как пришлось много дописывать самому, но все же довел дело до конца. Впредь будем обращаться к нему.
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dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип компании
Очень довольна сотрудничеством с Олегом! Грамотно объяснил все! Моментально оплатил!
Дарья просто молодец и спец своего дела. Очень все четко,быстро и качественно. Будем и дальше с ней работать.
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