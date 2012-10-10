Здравствуйте. Имеется интернет-магазин по продаже шин и дисков. На платформе VamShop. Необходимо доработать фильтр поиска. А именно, когда нет товара в наличии в этом случае сообщается "нет в наличии" и нет кнопки "купить" добавить 1. "Показать ...