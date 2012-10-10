Нужно адаптировать сайт, который работает на VamShop 1.59 под мобильный просмотр, а то гугл стал ругаться.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. При переносе магазина на другой хостинг, возникли проблемы нужно поправить, а именно: 1.Не правильно работает Корзина. При оформлении заказа с регистрацией нового пользователя- выдает ошибку — Интернет-магазин закрыт на техническое обслуживание, заходите позже! Проблема с MySQL. Как ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Здравствуйте. При переносе магазина на другой хостинг возникли проблемы нужно поправить а именно: 1.Не правильно работает корзина при оформлении заказа с регистрацией нового пользователя- выдает ошибку - Интернет-магазин закрыт на техническое обслуживание, заходите позже! ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Имеется интернет-магазин по продаже шин и дисков. На платформе VamShop. Необходимо доработать фильтр поиска. А именно, когда нет товара в наличии в этом случае сообщается "нет в наличии" и нет кнопки "купить" добавить 1. "Показать ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно установить готовые скрипты в интернет-магазин программа "кредит онлайн" при добавлении товара в корзину должен появляться виджет "купить в кредит". Сайт на движке VamShopВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Для нового сайта нужен дизайн главной страницы. Сайт будет по изучению иностранных языков в стиле арт-кафе.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно на сайте найти вирус, вероятнее в каком -то скрипте... Хостинг написал такое - На момент проверки, сервер доступен, сервис exim выключен, включили. В очереди более 7 тысяч писем на отправку. Повторно остановили почтовый сервис exim, выставили ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $80
Интернет-магазин по продаже шин и дисков на VamShop. Нужно добавить несколько кнопок в поиск по параметрам. При результате поиска добавить фильтр «По цене» - «По наличию» И доработать результат поиска. Примеры других интернет-магазинов и наш сайт При личной переписке.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Интернет магазин по продаже шин и дисков. Нужно обновить базу подбора шин и дисков по автомобилю с 2010 года на 2013 год. Магазин работает на VamShop.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Интернет магазин по продаже шин и дисков. Нужно обновить скрипт подбора шин и дисков по автомобилю с 2010 года на 2013 год.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Чистка сайта а именно HTML сделать валидным Ссылка сайта при личной перепискеВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен логотип компании. Основанный на названии фирмы, местоположения и тематики. А так же баннер компании для установки на другие сайты. Адрес сайта в личной переписке.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Оптимизация сайта под поисковики, перелинковка. Название сайта при личной переписке. Адекватные предложения и цены.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад