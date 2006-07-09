Возраст: 21

Образование: Высшее

Опыт работы: 5 лет в 3dsMax

Профессиональные навыки:

Отличное знание программ - 3DsMAX, ArchiCAD, Photoshop,Corel Draw.

Программирование в C++Builder.

Разработка дизайн интерьера, экстерьера, выполнение чертежей. Работа по совместительству (сдельная) или на дому. Опыт работы создания анимации коробки передач автомобиля (классика и переднеприводная), роторно-поршневой двигатель. Опыт программирования на С++Builder. Очень интересует сфера игровой индустрии, большой интерес и

способность к обучаемости. Интересует возможность удаленной работы.

Образование:

Высшее, ТФ РГСУ специальность - "Автоматизированные системы обработки информации и управления" (АСОИУ). Инженер.

Опыт работы:

с 2001 по н/в - разовые проекты.

с 2005 по н/в - дизайнер по интерьерам в строительной фирме

Телефон: 8-927-616-2596