Возраст: 21
Образование: Высшее
Опыт работы: 5 лет в 3dsMax
Профессиональные навыки:
Отличное знание программ - 3DsMAX, ArchiCAD, Photoshop,Corel Draw.
Программирование в C++Builder.
Разработка дизайн интерьера, экстерьера, выполнение чертежей. Работа по совместительству (сдельная) или на дому. Опыт работы создания анимации коробки передач автомобиля (классика и переднеприводная), роторно-поршневой двигатель. Опыт программирования на С++Builder. Очень интересует сфера игровой индустрии, большой интерес и
способность к обучаемости. Интересует возможность удаленной работы.
Образование:
Высшее, ТФ РГСУ специальность - "Автоматизированные системы обработки информации и управления" (АСОИУ). Инженер.
Опыт работы:
с 2001 по н/в - разовые проекты.
с 2005 по н/в - дизайнер по интерьерам в строительной фирме
Телефон: 8-927-616-2596