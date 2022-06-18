Возьмусь за работу любой сложности, не люблю простаивать на месте.
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Здраствуйте, меня зовут Олег, я фрилансер.
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Имею большой опыт работы с рерайтингом, владею некоторыми языками (Украинский, Русский, Английский, изучаю Немецкий и Французкий)
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В первую очередь работаю на результат, по этому могу гарантировать что работа будет сделана качественно в краткие строки!
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Мой девиз это: Плохая работа та - которую даже не пытались выполнить.
По этому работаю честно, качественно, быстро!
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