OlegAnTo2000

Олег OlegAnTo2000

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Работаю в сфере интернет-маркетинга 2 года. Решаю задачи по разным направлениям - контекстная реклама, веб-дизайн, верстка, SEO-продвижение сайтов, копирайтинг, наполнение сайтов. Хорошие навыки работы с Excel (формулы, сводные таблицы, модель данных, power query, построение дашбордов). Опыт работы и расширения функционала CMS Opencart (OcStore) 2 версии. Создание сайтов на CMS MODX Revolution.

Навыки работы с инструментами и знания в сфере:

  • SEO-продвижение
  • Email-маркетинг
  • Яндекс Директ
  • Яндекс Метрика
  • Google Реклама
  • Google Аналитика
  • Google Tag Manager
  • HTML
  • CSS
  • SQL
  • Excel
  • Word
  • Adobe XD
  • Corel Draw
  • Markdawn
  • MODX Revolution
  • Opencart (OcStore)
  • Копирайтинг
  • Битрикс24
  • Key Collector
  • Размножение текстов