OlegAnTo2000

Работаю в сфере интернет-маркетинга 2 года. Решаю задачи по разным направлениям - контекстная реклама, веб-дизайн, верстка, SEO-продвижение сайтов, копирайтинг, наполнение сайтов. Хорошие навыки работы с Excel (формулы, сводные таблицы, модель данных, power query, построение дашбордов). Опыт работы и расширения функционала CMS Opencart (OcStore) 2 версии. Создание сайтов на CMS MODX Revolution.
Навыки работы с инструментами и знания в сфере:
- SEO-продвижение
- Email-маркетинг
- Яндекс Директ
- Яндекс Метрика
- Google Реклама
- Google Аналитика
- Google Tag Manager
- HTML
- CSS
- SQL
- Excel
- Word
- Adobe XD
- Corel Draw
- Markdawn
- MODX Revolution
- Opencart (OcStore)
- Копирайтинг
- Битрикс24
- Key Collector
- Размножение текстов
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