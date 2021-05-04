OlegAnTo2000

Работаю в сфере интернет-маркетинга 2 года. Решаю задачи по разным направлениям - контекстная реклама, веб-дизайн, верстка, SEO-продвижение сайтов, копирайтинг, наполнение сайтов. Хорошие навыки работы с Excel (формулы, сводные таблицы, модель данных, power query, построение дашбордов). Опыт работы и расширения функционала CMS Opencart (OcStore) 2 версии. Создание сайтов на CMS MODX Revolution.

Навыки работы с инструментами и знания в сфере: