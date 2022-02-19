ВИДЕО МОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ, СЛАЙДШОУ, АНИМАЦИЯ, БАННЕРЫ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ
Cоздаю видеорекламу, промо, анимационное видео, корпоративные видеопрезентации, трейлеры, баннеры для соцсетей, интро/оутро, гифки, 2D
анимацию, слайдшоу из ваших фото и видео, анимирую логотипы, шейповая
анимация, а также анимация текстов, титров, переходов.
Сделаю видео для лендинга, а также видео, показывающее работу мобильного приложения.
Добавлю саунддизайн с соблюдением авторских прав, возможна
профессиональная озвучка.. Cоблюдаю правила правила рекламных площадок и
авторские права.
Работаю в After Effects, Sony Vegas, Photoshop, мобильные видеоредакторы.
Индивидуальный подход к клиенту. Обсуждении идеи и результата. Цены - после ознакомления с ТЗ.
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