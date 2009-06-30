Сот. тел.: 8 916 246 49 02, e-mail: [email protected]

Опыт работы

Март 2006 – настоящее время

ЗАО «Новая Афина», г. Москва

Программист (Centura, C/C++, Oracle, PL/SQL)

Ноябрь 2005 – февраль 2006

ООО «КМ Онлайн», г. Москва

Программист (Delphi, C#, MS SQL)

· Участие в проекте «КМ-Агент» (система обмена мгновенными сообщениями)

Декабрь 1993 – Ноябрь 2005

ЗАО «ИНИСТ», г. Москва

Специалист по сопровождению ПО

Программист (Delphi, Clipper, InterBase)

Разработка ПО и участие в проектах:

· Центр Авторизации для системы «Киберплат» (банк «Платина»)

· Программа для исполнения оракловых скриптов из-под Multi-Edit (для внутреннего использования)

· Программа рассылки новостей (Бакинская фондовая биржа)

· Программа вывода на табло биржевой информации (банк «Тройка-Диалог»)

· Программа «Ассистент Трейдера» для ведения портфелей клиентов (АБН-АМРО Банк)

· Серверная часть и сопровождение системы интернет-трейдинга «Инвестор»

· Модуль платежей для Группы Компаний «Интерком»

Март 1992 – Декабрь 1993

ВЦ УЖДТ ЗАО «Северсталь», г.Череповец

Программист (Clipper). Неофициально исполнял обязанности зам. начальника Отдела разработки ПО.

· Участие в автоматизации работы сортировочной железнодорожной станции

Образование: 1985 – 1991

Московский Физико-Технический Институт (МФТИ), г. Долгопрудный МО

· Специальность: Прикладная физика и математика

· Уровень образования: высшее

Владение языками

· Английский технический

Деловые и личностные качества:

Ответственность, исполнительность, умение работать в команде, обучаемость, креативность.

Отсутствие вредных привычек.