Сот. тел.: 8 916 246 49 02, e-mail: [email protected]
Опыт работы
Март 2006 – настоящее время
ЗАО «Новая Афина», г. Москва
Программист (Centura, C/C++, Oracle, PL/SQL)
Ноябрь 2005 – февраль 2006
ООО «КМ Онлайн», г. Москва
Программист (Delphi, C#, MS SQL)
· Участие в проекте «КМ-Агент» (система обмена мгновенными сообщениями)
Декабрь 1993 – Ноябрь 2005
ЗАО «ИНИСТ», г. Москва
Специалист по сопровождению ПО
Программист (Delphi, Clipper, InterBase)
Разработка ПО и участие в проектах:
· Центр Авторизации для системы «Киберплат» (банк «Платина»)
· Программа для исполнения оракловых скриптов из-под Multi-Edit (для внутреннего использования)
· Программа рассылки новостей (Бакинская фондовая биржа)
· Программа вывода на табло биржевой информации (банк «Тройка-Диалог»)
· Программа «Ассистент Трейдера» для ведения портфелей клиентов (АБН-АМРО Банк)
· Серверная часть и сопровождение системы интернет-трейдинга «Инвестор»
· Модуль платежей для Группы Компаний «Интерком»
Март 1992 – Декабрь 1993
ВЦ УЖДТ ЗАО «Северсталь», г.Череповец
Программист (Clipper). Неофициально исполнял обязанности зам. начальника Отдела разработки ПО.
· Участие в автоматизации работы сортировочной железнодорожной станции
Образование: 1985 – 1991
Московский Физико-Технический Институт (МФТИ), г. Долгопрудный МО
· Специальность: Прикладная физика и математика
· Уровень образования: высшее
Владение языками
· Английский технический
Деловые и личностные качества:
Ответственность, исполнительность, умение работать в команде, обучаемость, креативность.
Отсутствие вредных привычек.