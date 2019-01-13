OlegIsch

Олег Ищенко OlegIsch

 
40 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайнер с опытом работы больше 10 лет

С моими навыками и портфолио можно познакомиться на сайте oleg1.com