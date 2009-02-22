OlegLo

Ло OlegLo

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Требуется наполнить каталог

    $160

    Добрый вечер . Требуется наполнить каталог (Прайс лист в Excel ) тех информацией о товаре (обписание товара + тех хакрактиристики - это можно все брать из Яndex market ) + скачть фото из ...

    Прочее17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка проекта

    Проект файл-обменника , надо сделать: 1) Восстановить оплату через смс , в данный момент ошибка в работе скрипта (Возможно придется написать его заново) 2)Вставить ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установка програмного raid 0 и монтирование

    Доброе утро Вообщем есть такое задание установить программный рейд 0 настроить его на максимальную производительность и подмонтировать к системе ubuntu 8.10 ... напишите сколько будет стоить и время которое понадобиться ...

    Ubuntu
    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка файл хостинга

    Добрый День Сокращенное Т з по доработке 1) Создать программный raid объединяющий 2а hdd в один и настроить сохранение файлов закачиваемых на сервер 2) Добавить в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка сервера с нуля на основе centos

    Доброго времени суток Требуется настроить сервер на основе centos для хранения файлов которые можно скачивать и закачивать через пользовательский интерфейс (Сайт) - который надо запрограммировать и прикрутить ...

    CentOS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад