Доброе утро Нужно импортироавть csv файл с товарами в VM . Связка joomla 2.5 + VM2 . Пробую через CSV Improved 4.5 выдаёт ошибку 500 без обьяснения причины. CSV файл ...
- $50Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Добрый вечер . Требуется наполнить каталог (Прайс лист в Excel ) тех информацией о товаре (обписание товара + тех хакрактиристики - это можно все брать из Яndex market ) + скачть фото из ...Прочее17 заявокЗакрыт12 лет назад
Проект файл-обменника , надо сделать: 1) Восстановить оплату через смс , в данный момент ошибка в работе скрипта (Возможно придется написать его заново) 2)Вставить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доброе утро Вообщем есть такое задание установить программный рейд 0 настроить его на максимальную производительность и подмонтировать к системе ubuntu 8.10 ... напишите сколько будет стоить и время которое понадобиться ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый День Сокращенное Т з по доработке 1) Создать программный raid объединяющий 2а hdd в один и настроить сохранение файлов закачиваемых на сервер 2) Добавить в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день , сообственно есть сервер на котором установлен ubnutu 8.10 serv ed и есть не доработанный файл хостинг на базе mfhs , Предлагаю на выбор : доделать старый файл хостинг или ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток Требуется настроить сервер на основе centos для хранения файлов которые можно скачивать и закачивать через пользовательский интерфейс (Сайт) - который надо запрограммировать и прикрутить ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад