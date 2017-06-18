OlegLoe

Олег OlegLoe

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
web-разработка, php, 1c Bitrix, css, javascript

Добрый день.

Почему следует выбрать меня для выполнения вашего проекта?

Если Вам нужна поддержка или доработка уже существующего проекта:

  • я руководил отделом поддержки одной из самых крупных web-студий СПб;
  • имею опыт работы с различными популярными CMS и фреймворками;
  • умею работать в режиме высокой загрузки и делать всё в кратчайшие сроки.

Если Вам нужна разработка сайта на 1C Bitrix:

  • Я обладаю сертификатами, подтверждающие мою компетентность;
  • Умею технически грамотно выполнить задачу в короткий срок

Вам нужен сайт, но вы не выбрали CMS? 

  • Я помогу Вам определиться с выбором CMS под Ваши нужды;
  • Разработаю вам сайт за приемлемую сумму и в короткие сроки.
Работаю по предоплате 50%.

Работу делаю честно и добросовестно.

Всегда готов к адекватному и конструктивному общению. На все Ваши письма отвечу 100%.

Я гарантирую, что работа будет выполнена вовремя.

PHPJavascriptCSSБитрикс