web-разработка, php, 1c Bitrix, css, javascript
Добрый день.
Почему следует выбрать меня для выполнения вашего проекта?
Если Вам нужна поддержка или доработка уже существующего проекта:
- я руководил отделом поддержки одной из самых крупных web-студий СПб;
- имею опыт работы с различными популярными CMS и фреймворками;
- умею работать в режиме высокой загрузки и делать всё в кратчайшие сроки.
Если Вам нужна разработка сайта на 1C Bitrix:
- Я обладаю сертификатами, подтверждающие мою компетентность;
- Умею технически грамотно выполнить задачу в короткий срок
Вам нужен сайт, но вы не выбрали CMS?
- Я помогу Вам определиться с выбором CMS под Ваши нужды;
- Разработаю вам сайт за приемлемую сумму и в короткие сроки.
Работу делаю честно и добросовестно.
Всегда готов к адекватному и конструктивному общению. На все Ваши письма отвечу 100%.
Я гарантирую, что работа будет выполнена вовремя.
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