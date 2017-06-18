web-разработка, php, 1c Bitrix, css, javascript

Добрый день.

Почему следует выбрать меня для выполнения вашего проекта?

Если Вам нужна поддержка или доработка уже существующего проекта:

я руководил отделом поддержки одной из самых крупных web-студий СПб;

имею опыт работы с различными популярными CMS и фреймворками;

умею работать в режиме высокой загрузки и делать всё в кратчайшие сроки.

Если Вам нужна разработка сайта на 1C Bitrix:

Я обладаю сертификатами, подтверждающие мою компетентность;

Умею технически грамотно выполнить задачу в короткий срок

Вам нужен сайт, но вы не выбрали CMS?

Я помогу Вам определиться с выбором CMS под Ваши нужды;

Разработаю вам сайт за приемлемую сумму и в короткие сроки.

Работаю по предоплате 50%.

Работу делаю честно и добросовестно.

Всегда готов к адекватному и конструктивному общению. На все Ваши письма отвечу 100%.

Я гарантирую, что работа будет выполнена вовремя.