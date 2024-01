It's my website and portfolio as well: codepaint.ru/en/portfolio/

it's my profile on codewars: codewars.com/users/OlegRadchenko (python solved katas ~500, javascript solved katas ~52)

My skills and experience are listed below:

– Web applications: Python 3 (Django, DRF, Flask, some experience in aiohttp), Javascript (jQuery)

– ORMs: Django, sqlAlchemy

– Databases: PostgreSQL, MySQL (a little bit MongoDB)

– Server management (nginx, apache)

– Web scraping (BeautifulSoup, lxml, selenium);

– APIs: Telegram, Facebook, VK

– OS: Ubuntu/Mint